San Felice. Sorpreso alla guida con tasso alcolemico doppio rispetto al consentito

MODENA- Nella settimana di Pasqua, i carabinieri delle Compagnie della provincia di Modena– coordinati dal comando provinciale- hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale: al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada.

I servizi- nel corso dei quali sono stati controllati complessivamente oltre 200 veicoli in transito sulla viabilità ordinaria urbana ed extraurbana di tutta la provincia- hanno consentito di prevenire e sanzionare le condotte di guida più pericolose per la sicurezza.

Nell’ambito di tale attività- nel centro abitato di Maranello intorno alle 3 del mattino- i carabinieri della locale stazione hanno controllato un 54enne conducente di un’autovettura: denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza con tasso alcolico ben oltre la soglia consentita. All’automobilista è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione e il sequestro amministrativo del veicolo.

Alle 22.30 a San Felice sul Panaro, gli agenti della locale stazione hanno controllato e denunciato un 40enne conducente di un’autovettura: per essersi messo alla guida sotto l’influenza dell’alcool, con un tasso alcolemico rilevato dall’etilometro quasi doppio del limite massimo consentito.

Ancheper il 40enne è scattata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.