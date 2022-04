San Prospero, lutto per la scomparsa di Luigi Gennari

SAN PROSPERO – Lutto a San Prospero per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, di Luigi Gennari. Molto conosciuto in paese, Gennari era lo storico calzolaio; indimenticato anche il suo impegno nel mondo dello sport, come allenatore di calcio. Il sindaco di San Prospero, Sauro Borghi, ricorda così Luigi Gennari, attraverso un post pubblicato su Facebook:

“In questi giorni San Prospero ha perso una persona importante: Luigi Gennari. Per alcuni lo storico calzolaio, per altri, come me, classe anni ’60, il primo e indimenticabile allenatore di calcio ma soprattutto insegnante di vita. Ciao Luigi”

