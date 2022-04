Sanità, il Centro Diagnostico Aesculapio di San Felice rafforza la collaborazione con X-Ray One di Poggio Rusco

Incrementare l’offerta di prestazioni sanitarie rapide, efficienti e di qualità in modo capillare sul territorio, allo scopo di ridurre le liste di attesa e la mobilità dei pazienti verso altre province: è con questo obiettivo che il Gruppo Garofalo Health Care, tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, dopo aver investito in maniera significativa sul Centro Diagnostico Aesculapio con l’apertura di un dipartimento di alta diagnostica con tecnologia di ultima generazione, ha rafforzato la collaborazione tra il Centro di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, e X-Ray One, sito a Poggio Rusco in provincia di Mantova, anch’esso parte del Gruppo GHC.

Una collaborazione fortemente voluta dal Dr. Giacomo Barbalace, che ha appena assunto l’incarico di Presidente e Amministratore Delegato del Centro Diagnostico Aesculapio, oltre a ricoprire già il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Sanitario del Centro Diagnostico X-Ray One. La sinergia tra le due strutture dotate di un parco tecnologico all’avanguardia agevolerà la collaborazione tra professionisti e lo scambio anche in ambito organizzativo, allo scopo di garantire prestazioni di diagnostica radiologica e di specialistica ambulatoriale, ciascuno nel proprio territorio di riferimento, senza che il paziente debba rivolgersi a strutture lontane dalla propria residenza.

Inoltre, grazie a questa sinergia, e a supporto di un’offerta sanitaria regionale sempre più intensa, Aesculapio rafforza la collaborazione con Hesperia Hospital di Modena nel campo della diagnostica cardiologica multidisciplinare, con l’obiettivo di garantire al paziente un percorso di cura il più completo e rapido possibile.

“Il Gruppo GHC rappresenta una rete di molteplici professionalità e competenze diverse che collaborano tra loro a supporto delle strutture pubbliche del territorio – dichiara Giacomo Barbalace – in quest’ottica va intesa la collaborazione sinergica tra Aesculapio ed X-Ray One: due strutture di eccellenza nel campo diagnostico e punto di riferimento per una vasta area provinciale”.

