Addio agli iPod: a 21 anni dal primo modello, Apple ha annunciato di aver smesso di produrli

E’ la fine di un’epoca che ha caratterizzato alcuni anni delle nostre vite: il colosso americano Apple ha, infatti, reso noto di avere stoppato la produzione degli iPod touch, ultimo modello dei dispositivi portatili per ascoltare musica dell’azienda americana ancora in commercio. Tutto era cominciato nel 2001, ben sei anni prima del lancio del primo iPhone, quando Steve Jobs presentò il primo modello di iPod, che pesava 186 grammi e costava 399 dollari. Nei primi anni 2000, l’evoluzione, che ha portato alla nascita di diversi modelli di iPod: dagli iPod mini, agli iPod nano, più sottili, e agli iPod shuffle, senza schermo; poi, gli iPod touch, l’ultima generazione. I diversi modelli di iPod ebbero fino ad alcuni anni fa un grandissimo successo commerciale mondiale, contribuendo alla crescita del colosso americano. Lo sviluppo della tecnologia e le nuove funzioni degli smartphone hanno, però, di fatto reso obsoleti gli iPode inutile l’acquisto di un secondo dispositivo, oltre allo smartphone, per ascoltare musica: già nel 2017, infatti, l a produzione degli iPod nano e shuffle era stata interrotta da Apple; ora è arrivata la notizia che anche gli iPdo touch non saranno più prodotti da Apple. Si potranno, però, comunque acquistare fino all’esaurimento delle scorte già prodotte dall’azienda americana.

