Finale Emilia. Interruzione energia elettrica 18 e 19 maggio: ecco le vie interessate

FINALE EMILIA- Per lavori su impianti comunali a Finale Emilia sono previste alcune interruzioni nell’erogazione di energia elettrica mercoledì 18 e giovedì 19 maggio.

Queste le vie interessate:

– in via per Modena 94, il 18 maggio dalle ore 8.45 alle ore 15.00

– in via Grazieu La Varenne 1, il 18 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.30

– in via dei Salesiani 68, il 19 maggio dalle ore 13.30 alle ore 17.00

