Fugge alla vista dei Carabinieri, arrestato con 12 dosi di cocaina

MODENA – Nel corso della nottata tra venerdì 29 e sabato 30 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. La pattuglia, nel vigilare la Zona Musicisti della città di Modena, si sono imbattuti in un’autovettura, il cui passeggero, alla vista dei Carabinieri, è uscito dall’auto dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento a piedi, l’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 12 dosi di cocaina. Non appena raggiunto dai militari, quale ulteriore tentativo di evitare il controllo, l’uomo ha iniziato a spingerli e a colpirli con calci allo scopo di guadagnarsi la fuga, venendo tuttavia definitivamente fermato e tratto in arresto. Sabato 30 aprile, l’uomo, destinatario di un provvedimento per l’espiazione di una pena detentiva, è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

