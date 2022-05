Lieve scossa di terremoto nella notte: epicentro a Finale Emilia

FINALE EMILIA – Momenti di paura intorno alle 2 di questa notte, a Finale Emilia e nel territorio circostante. Proprio nei giorni in cui ricorre il decimo anniversario del sisma che nel 2012 mise in ginocchio la Bassa modenese e in cui si stanno volgendo, anche sul territorio finalese, le esercitazioni di Vigili del Fuoco e Protezione Civile sulla gestione dell’emergenza terremoto, infatti, la terra ha tornato a tremare, fortunatamente con una scossa di lieve entità, che non ha provocato danni. All’1.51 di questa notte, infatti, è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.3, avvertito dalla popolazione, anche perchè preceduto da un boato: l’epicentro della scossa è stato individuato nelle campagne di Finale Emilia, ad una profondità, riporta INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), di circa 6 km.

