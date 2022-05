Lunedì a Concordia Elly Schlein presenta il suo libro

Lunedì 30 maggio alle ore 21.00 in sala polivalente “Zanoni”, via della Protezione Civile, la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein presenta il suo libro “La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme”. Moderano l’incontro Giulia Gambuzzi e Lorenzo Bergamini, attivisti.

L’evento rientra nel calendario di appuntamenti promosso dall’Amministrazione comunale in occasione della commemorazione del decennale del sisma 2012 ed è stato pensato per confrontarsi su come coniugare un processo complesso e collettivo come la ricostruzione di una comunità colpita dal sisma con le sfide che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il cambiamento climatico ci pongono.

Elly Schlein da parlamentare europea si è occupata di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e cooperazione internazionale, e dal 2020 è vicepresidente della Regione con deleghe al contrasto alle diseguaglianze e alla transizione ecologica. Nel libro l’autrice raccoglie, racconta e formula proposte concrete, di respiro nazionale, europeo e globale. La nostra parte è un invito alla mobilitazione collettiva per un futuro più giusto e in equilibrio col pianeta, perché sperare non basta: «dobbiamo scegliere di essere parte del cambiamento che vogliamo generare».

Redistribuire ricchezze, sapere, potere e accompagnare la conversione ecologica, restituire dignità al lavoro e superare il patriarcato, realizzando una società inclusiva: Elly Schlein prova a ricostruire il filo che unisce queste sfide intrecciate in una visione che manca alla politica, ma si fa sempre più largo nelle mobilitazioni delle nuove generazioni e nella società.

In occasione della presentazione il volume sarà disponibile presso il banchetto che sarà allestito in sala.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017