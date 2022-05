Mirandola, sabato 14 maggio circolazione interrotta in via Tagliate

MIRANDOLA – Per sabato 14 maggio 2022, dalle ore 7 alle ore 9, a Mirandola, è prevista l’interruzione della circolazione veicolare in via Tagliate nel tratto compreso tra via San Martino Carano e via Filzi, per consentire lo stazionamento di un’autogru necessaria per il recupero di un manufatto all’interno di un’area privata. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola sulla propria pagina Facebook.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017