Muri pericolanti, evacuata un’abitazione a Rami di Ravarino

RAVARINO – Ad accorgersi delle problematiche sono stati gli stessi inquilini di un’abitazione di via Giambi, a Rami di Ravarino. Insospettiti dallo stato dell’edificio, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, hanno avvertito le autorità, che, in seguito ai successivi controlli da parte di Vigili del Fuoco e tecnici comunali, hanno disposto l’evacuazione della casa. Le pareti dell’abitazione, e in particolare i muri perimetrali e i solai interni, infatti, presentavano, si legge nel rapporto dei Vigili del Fuoco redatto in seguito alle verifiche, “fessurazioni importanti che a vista presentano segni di movimento”. Nei successivi accertamenti, poi, è emerso che “stante la situazione rilevata, si rende necessaria un’approfondita verifica statica e ripristino che il caso richiede, prima del riutilizzo degli appartamenti”. Dunque, l’edificio è stato ora evacuato in via cautelare.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017