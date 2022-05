Schianto su via Muzza, tre auto coinvolte: ci sono feriti

CAMPOSANTO E RAVARINO – Schianto su via Muzza, tre auto coinvolte: ci sono feriti. L’incidente è avvenuto martedì sera, passate le ore 19, all’incrocio tra via Muzza e via Giliberti, sul territorio tra Camposanto e Stuffione, frazione di Ravarino.

Per cause da accertare due automobili hanno avuto uno scontro frontale-laterale che ha coinvolto anche un terzo mezzo. Una delle automobili, un’utilitaria, è finita nel fossato adiacente la strada, ribaltandosi. Sono tre i feriti, tratti lucidi dalle carcasse dalle auto, che non sembrano al momento in pericolo di vita. Per uno di essi è stato necessario l’intervento dei pompieri per estrarlo dall’abitacolo della sua auto incidentata.

I feriti sono stati portati via in ambulanza, per uno è stati necessario l’elisoccorso.

Sul posto anche Carabinieri e polizia stradale.

