Playout Eccellenza: San Felice a caccia dell’impresa sul campo dell’Anzolavino

di Simone Guandalini – Serve un’impresa, al San Felice, per conquistare la permanenza in Eccellenza nel ritorno dei playout. Dopo la sconfitta casalinga per 3-1 nella gara di andata, disputatasi la scorsa domenica, gli uomini di mister Rossi sono infatti condannati a dover compiere un vero e proprio miracolo sportivo in casa dell’Anzolavino nella gara di ritorno, in programma domani, domenica 8 maggio, alle ore 16.30. I giallorossi, infatti, dovranno andare a caccia di una vittoria con tre gol di scarto: impresa non facile per una squadra reduce, prima della sconfitta nella gara di andata, da cinque ko consecutivi nelle ultime cinque gare di campionato e che nel 2022 è ancora alla ricerca della prima vittoria. Nell’altra gara valevole per i playout nel Girone B di Eccellenza, invece, la Vadese Sole Luna ospiterà la Copparese dopo l’1-1 dell’andata.

Playout Eccellenza, Girone B, calendario gare ritorno (domenica 8 maggio, ore 16.30):

Anzolavino Calcio – San Felice

Vadese Sole Luna – Copparese

