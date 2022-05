Promozione: derby Cavezzo – Virtus Camposanto. Scontro diretto tra Quarantolese e Ganaceto

di Simone Guandalini – Va in scena domani, domenica 8 maggio, la penultima giornata del Girone C di Promozione. Già emesso da tempo il verdetto sulla vincitrice del campionato, con La Pieve Nonantola, che ospiterà l’Atletico Spm, a +21 sul secondo posto, ancora tutto da decidere in zona playoff e playout, grazie ad una classifica molto corta che consente di avere ancora diverse squadre in lotta per i propri obiettivi. Nelle zone alte della classifica, due gli scontri diretti da tenere d’occhio con particolare attenzione: il Cavezzo, secondo in classifica a quota 38 punti, ospiterà in un derby della Bassa modenese la Virtus Camposanto, quinta (ultima posizione valida per i playoff) a quota 33. Stessi punti della Quarantolese sesta, e al momento, dunque, fuori dagli spareggi promozione che, invece, attenderà il Ganaceto, terzo con 36 punti, due in più del Polinago quarto, impegnato, in casa, contro la Centese. Nella zona calda della classifica, invece, la Solierese 11esima farà visita, in un delicato scontro diretto, al Persiceto 85, ultimo, ma distante soli tre punti. Detto degli impegni di Centese e Atletico Spm, il Casumaro farà visita al Fiorano a caccia del sorpasso, mentre il Castelnuovo rischia di finire in zona plyout a causa del turno di riposo.

Promozione, Girone C, calendario giornata 25 (domenica 8 maggio, ore 16.30):

Cavezzo – Virtus Camposanto

Fiorano – Casumaro

La Pieve Nonantola – Atletico Spm Calcio

Persiceto 85 – Solierese

Polinago – Centese Calcio

Quarantolese – Ganaceto

Riposa: Castelnuovo

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 59

Cavezzo 38

Ganaceto 36

Polinago 34

Virtus Camposanto 33*

Quarantolese 33

Fiorano 28

Castelnuovo 27*

Casumaro 26

Atletico Spm Calcio 26

Solierese 20

Centese Calcio 18

Persiceto 85 17

*una partita in più

