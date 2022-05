Promozione: Solierese ai playout grazie al pareggio contro la Quarantolese. Cavezzo ok a Casumaro

di Simone Guandalini – Tanti i verdetti arrivati nell’ultima giornata del Girone C di Promozione. Partendo dalle zone basse della classifica, è il Persiceto 85 a retrocedere direttamente in Prima Categoria, a causa della sconfitta per 1-0 contro il Castelnuovo. Si salva, almeno momentaneamente, invece, la Solierese, che conquista l’accesso ai playout, grazie al pareggio interno (1-1) contro la Quarantolese e alle contemporanee sconfitte di Casumaro e Atletico Spm Calcio (in caso di vittoria di una di queste due formazioni, la Solierese non avrebbe disputato i playout in quanto il distacco in classifica dall’eventuale rivale avrebbe superato i 7 punti): gialloblù vicini a conquistare l’intera posta in palio, grazie al vantaggio firmato Fontanesi nella prima frazione di gioco, ma raggiunti nel finale da un rigore di Pedrazzoli. Verdetti importanti anche in zona playoff, dove le vittorie di Ganaceto e Cavezzo, contro Polinago (4-3) e Casumaro (1-2) fanno sì che gli spareggi interni al girone non si disputino, in quanto il vantaggio delle due formazioni, rispettivamente seconda e terza in classifica, su Virtus Camposanto (che oggi ha riposato) e Polinago è 8 punti. Ganaceto e Cavezzo sono così direttamente qualificate al prossimo turno. Sconfitta indolore, invece, nell’ultimo turno di campionato per La Pieve Nonantola capolista, che cade 2-1 sul campo di una Centese, che aveva più motivazioni e che conquista così un posto ai playout: avanti con Monaco, La Pieve si fa riprendere da Finessi e sorpassare dalla rete Carpeggiani.

Promozione, Girone C, risultati giornata 26:

Atletico Spm Calcio – Fiorano 1-2

Castelnuovo – Persiceto 85 1-0

Casumaro – Cavezzo 1-2

Centese Calcio – La Pieve Nonantola 2-1 (Monaco (L), Finessi (C), Carpeggiani (C))

Ganaceto – Polinago 4-3

Solierese – Quarantolese 1-1 (Fontanesi (S), rig. Pedrazzoli (Q))

Riposa: Virtus Camposanto

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 62

Ganaceto 42

Cavezzo 42

Virtus Camposanto 34

Polinago 34

Quarantolese 34

Fiorano 34

Castelnuovo 30

Casumaro 26

Atletico Spm Calcio 26

Centese Calcio 24

Solierese 21

Persiceto 85 20

