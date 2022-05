Promozione: Cavezzo – V. Camposanto 1-1, Quarantolese ko. Rischio retrocessione per la Solierese

di Simone Guandalini – Dopo la penultima giornata di campionato nel Girone C di Promozione, si complica, e non poco, il cammino verso la salvezza della Solierese, sconfitta 4-2 nello scontro diretto sul campo del Persiceto 85. Con la vittoria odierna, infatti, la formazione bolognese aggancia a quota 20 punti la Solierese (con cui ora condivide l’ultimo posto in classifica), scavalcata nel frattempo dalla Centese, che si impone 2-1 sul campo del Polinago e sale, così, a quota 21 punti. Nelle zone alte della classifica, invece, continua la bagarre per le posizioni playoff. Detto del ko del Polinago quarto, anche la Quarantolese cade in casa nello scontro diretto contro il Ganaceto (1-3), che aggancia, così, il Cavezzo (1-1 contro la Virtus Camposanto) al secondo posto in classifica. A decidere il match in favore del Ganaceto, la doppietta di Teggi e la rete di Caselli; non basta alla Quarantolese il gol di Pagano. A portare in vantaggio la Virtus Camposanto nel derby della Bassa modenese contro il Cavezzo ci pensa, invece, Davorzie su calcio di rigore, ma nella ripresa Gualdi firma la rete che riporta il risultato in parità. Continua a vincere, infine, La Pieve Nonantola capolista e già promossa in Eccellenza: gli uomini di mister Barbi, davanti al proprio pubblico, si impongono, infatti, con un netto di 5-1 contro l’Atletico Spm: scatenato Cheli, autore di un poker (una rete arriva dal dischetto), l’altra rete dei padroni di casa porta la firma di Rizzo.

Promozione, Girone C, risultati giornata 25:

Cavezzo – Virtus Camposanto 1-1 (rig. Davorzie (V), Gualdi (C))

Fiorano – Casumaro 5-0

La Pieve Nonantola – Atletico Spm Calcio 5-1 (15’ rig. 27’ 35’ 48’ Cheli (L), 41’ Morotti (A), 71’ Rizzo (L))

La Pieve Nonantola: Ortensi, Sghedoni (58’ Diallo), Gheduzzi (58’ Erihioui), Generali, Ruopolo, Serafini (58’ Teocoli), Monaco (69’ Tudini), Ferrari (69’ Guerzoni), Cheli, Lupusor, Rizzo. A disp.: Bretta, Napoletano, Marra, Vasile. Allenatore: Andrea Barbi

Atletico Spm: D’Arca, Natali (72’ Biscaro), Palmieri, Minozzi M., Vanzini, Benkouhail (88’ Vernello), Romagnoli, Morotti, Sammarco, Lotti (85’ Di Vilio), Forni (72’ Bianco). A disp.: Barbanti, Minozzi E., Stefani, Manolescu, Baretti. Allenatore: Samuele Santini

Arbitro: sig. Pietro Tassi di Finale Emilia. Assistenti: sig. S. Sciotti, sig. A. Ben Marga

Ammoniti: Forni (A), Romagnoli (A), Guerzoni (L)

Persiceto 85 – Solierese 4-2

Polinago – Centese Calcio 1-2

Quarantolese – Ganaceto 1-3 (Teggi (G), Teggi (G), Caselli (G), Pagano (Q))

Riposa: Castelnuovo

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 62

Ganaceto 39

Cavezzo 39

Polinago 34

Virtus Camposanto 34

Quarantolese 33

Fiorano 31

Castelnuovo 27

Casumaro 26

Atletico Spm Calcio 26

Centese Calcio 21

Persiceto 85 20

Solierese 20

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017