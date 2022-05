Scomed Bomporto, giovanili alle fasi nazionali. Il presidente Lucchini: “Già ampiamente soddisfatti”

BOMPORTO – Hockey, in line: il presidente degli Scomed Bomporto, Angelo Lucchini, e l’allenatore, Gabriele Sala, intervengono in merito al percorso delle tre squadre giovanili alle fasi nazionali.

Gabriele Sala, allenatore di under 14 e under 16: “Sabato con l’under 16 saremo a Civitavecchia per gli ottavi di finale delle fasi nazionali dove affronteremo CV Skating. Sarà una partita complicata, ma faremo di tutto per raggiungere l’under 14 ai quarti di finale. Il nostro bilancio stagionale con le giovanili è ottimo, tre squadre su tre si sono qualificate alle fasi nazionali di cui l’under 14 da campione regionale. D’ora in avanti ci aspettano gare difficili, ma comunque vada siamo già ampiamente soddisfatti”.

Angelo Lucchini, presidente Scomed Bomporto: “Domenica l’under 14 ha giocato un test match contro l’Invicta per arrivare ancora più pronta ai quarti di finale delle fasi nazionali, dove troverà Milano. Sabato 14 maggio l’under 12 incontrerà Imola per giocare invece gli ottavi in un match a eliminazione diretta. Domenica avremo inoltre ospiti le squadre di Forlì ed Empoli che, per ragioni logistiche, verranno da noi a disputare le proprie gare valide per le fasi nazionali”.