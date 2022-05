Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, appuntamenti a Concordia e Nonantola

“ANBI 100: dalla Bonifica storica ai Comuni dell’Acqua per la promozione della fruizione sociale dei corsi d’acqua”. È questo il tema della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione in partenza dal 14 maggio. Nel 2022 sono, infatti, trascorsi esattamente 100 anni da quando, in modo organizzato, i Consorzi di Bonifica hanno affrontato con politiche condivise a livello nazionale, la gestione delle acque superficiali.

“Dalla bonifica per motivi igienico sanitari orientata al riscatto di terre insalubri si è evoluto il ruolo dei Consorzi di Bonifica che oggi sono tra i protagonisti della cura, mantenimento e valorizzazione di territori complessi che richiedono un continuo sguardo al futuro forti di una conoscenza ed un’esperienza secolare e a 360° nella gestione della rete di canali artificiali e idrovore che solcano il territorio” commenta il presidente del Consorzio Burana Francesco Vincenzi. “Il legame ormai inscindibile tra l’attività irrigua e il settore agricolo (in un momento di crisi pandemica e bellica che chiede con forza di incrementare l’autosufficienza alimentare), la gestione di situazioni complesse nello scolo delle acque (in zone fortemente antropizzate e cementificate), la lotta al dissesto idrogeologico nel suolo montano (attenzione alle zone appenniniche significa anche ripopolamento), la valorizzazione degli aspetti ambientali sono solo alcuni degli aspetti che fronteggia la bonifica oggi in un costante confronto e in sinergia con gli altri interlocutori preposti alla tutela del territorio. La quantità di progetti finanziati che ha in cantiere oggi il Consorzio della Bonifica Burana testimonia due aspetti fondamentali: la necessità di affrontare sfide epocali, in primis il cambiamento climatico, e il riconoscimento delle competenze tecniche di cui è in possesso. Aprire le porte degli impianti, portare le persone alla scoperta del territorio durante l’appuntamento annuale con la Settimana della Bonifica, rappresentano la nostra occasione per comunicare la complessità di un lavoro spesso misconosciuto. Ed è motivo di orgoglio perché c’è tanto ingegno nelle opere che ci sono state tramandate e nel modo in cui le portiamo avanti”.

Acqua, storia, bellezza architettonica, benessere nella natura, scoperta dei luoghi “dietro casa”, paesaggio, habitat naturali, cultura: gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti per questa edizione della Settimana della Bonifica 2022 che torna a pieno regime nel mese di maggio dopo due anni in tono minore a causa della pandemia. I dettagli sul sito: www.consorzioburana.it e nelle locandine in allegato (seguiranno quelle del secondo fine settimana).

PRIMO FINE SETTIMANA

SABATO 14 MAGGIO 2022

ACQUE TORBIDE, VOCI LONTANE. Alla scoperta del Canal Torbido di Savignano

Dalle 15.30, SAVIGNANO-MO. In collaborazione con il Comune di Savignano e Coop Etcetera.

ORE 15:15 Ritrovo per Laboratorio dedicato ai bambini FACCIAMO LA CARTA! (durata 1 ora). Come si può creare un foglio di carta? Lo scopriremo insieme e rivivremo la tradizione delle fabbriche di carta, le cartiere, che una volta utilizzavano le acque dei canali del Panaro. Metteremo le mani in pasta (e in acqua!) per realizzare piccole creazioni. Adatto per bimbi di qualsiasi età! Iscrizione obbligatoria: massimo 15 bambini.

ORE 16:15 Ritrovo per passeggiata lungo il canal Torbido «ACQUE TORBIDE, VOCI LONTANE» (escursione facile della durata di due ore 5,4 km circa). Le storie che emergono dal placido mormorio dell’acqua sono quelle di contadini, giovani spose, bambini e bambine. È il popolo del fiume e la loro avventura riempie le pagine invisibili della memoria. Una fedele narrazione di anime a passo lento sul canale accompagnati da una guida escursionistica e Maria Silvia Avanzato.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. EVENTO A NUMERO CHIUSO.

RITROVO PRESSO IL PARCO DEL CENTRO SPORTIVO TAZIO NUVOLARI, Savignano sul Panaro (Mo).

DOMENICA 15 MAGGIO 2022

BICISECCHIA 2022

Partenza da Piazza Roma a Concordia sulla Secchia-MO

«Sbiciclettata» sugli argini del Secchia organizzata dalla Proloco di Concordia s/S con tappa per la visita guidata agli impianti Concordia Sud e Ubertosa del Consorzio Burana.

Info: 389/4674689 (vedi volantino).

DOMENICA 15 MAGGIO 2022

BIMBINBICI 2022

Partenza da Parco Nord, Crevalcore-BO arrivo alla Paratoia Guazzaloca.

Biciclettata con partenza alle ore 9.00 da Parco Nord (Crevalcore) e attraverso la Ciclovia del Sole, via del Papa, via Rugginenta, via Scagliarossa, via Barchessa, via Pascolone, arrivo alla Paratoia Guazzaloca di via Rangona per il ristoro e la visita guidata. Nell’occasione verrà apposta una targa per il restauro dei dipinti dell’Antica Paratoia. In collaborazione con il Comune di Crevalcore.

DOMENICA 15 MAGGIO 2022

NELL’AMBITO DI «PER CORTI E CASCINE» UNA CAMPAGNA DA VIVERE

VISITA ALL’IMPIANTO SABBIONCELLO

Via Sabbioncello 10, Quingentole (Mn).

Alla scoperta dell’importante impianto irriguo Sabbioncello sul fiume Po che distribuisce acqua fino alle porte di Modena. In occasione dell’evento «Per corti e cascine» apertura straordinaria dell’impianto per visite guidate dalle 14.30 alle 18.30.

Programma completo: www.percortiecascine.it (organizzato da Consorzio Agrituristico Mantovano).

SECONDO FINE SETTIMANA

SABATO 21 MAGGIO 2022

DA UNA SPONDA ALL’ALTRA E TRA I CALANCHI

PASSEGGIATA A VIGNOLA. Partenza dalla Presa di via Ponte Muratori 1, Vignola

Orario previsto: 15.00-18.00. Passeggiata di circa 6 km con partenza dalla Presa di Via Ponte Muratori 1 a Vignola alla Valle del Rio d’Orzo di Savignano con sosta alle opere realizzate dal Consorzio della Bonifica Burana.

Accompagnano la passeggiata Achille Lodovisi e un rappresentante del Consorzio che illustreranno gli aspetti principali della trasformazione del territorio. Ritorno per le ore 18.00.

La Presa resterà aperta al pubblico per le visite dalle 15.00 alle 18.00.

Info: 334/6115388.

(Vedi volantino)

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

NELL’AMBITO DI «GIARDINI APERTI» -FAI GIOVANI EMILIA-ROMAGNA

PASSEGGIATA AL NODO TORRAZZUOLO

Partenze da Casa della Guardia Via Due Torrioni 41, fraz. Via Larga, Nonantola (Mo)

Ore 9.00-18.00.

Visita guidata nelle terre della Partecipanza Agraria di Nonantola attraverso l’Area di Riequilibrio Ecologico “Torrazzuolo” costituita da oltre 130 ettari di boschi e diverse tipologie di aree umide.

Partenze in turni dalle ore 9.00 (ultima partenza ore 17.00) dalla Casa della Guardia di Via Due Torrioni 41 (fraz. Via Larga, Nonantola) dove a piccoli gruppi i ragazzi del FAI Giovani faranno da guida attraverso le terre della Partecipanza nel cuore di un pregevole paesaggio agrario segnato da una fitta rete di canali, siepi e filari alberati fino al nodo idraulico del Torrazzuolo per la visita guidata a cura del Consorzio Burana. Si potrà effettuare il percorso tramite una passeggiata di 4 km o una biciclettata di 6 km circa. Possibilità di noleggio biciclette alla partenza.

Alla Casa della Guardia si terrano anche lezioni gratuite di Yoga.

In collaborazione con FAI Giovani di Modena e Partecipanza Agraria di Nonantola.

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

STRABURANA BICICLETTATA IN BONIFICA

Arrivo: Impianto Pilastresi Via Anime Condotti 391, Stellata di Bondeno (Fe)

La STRABURANA è la classica biciclettata in bonifica del mese di maggio, aperta a tutti, dai bambini agli anziani, che si snoda sulle ciclabili presenti nel territorio del bacino idrografico Burana-Volano. Partenze alle ore 10/10.30 da: Borgocarbonara, 24 km; San Felice s/P, 31 km; Ferrara, 26 km; Palata-Pepoli, 28 km. Punti di aggregazione lungo il percorso (i dettagli in cartina o sul sito www.straburana.it). Arrivo per tutti al Polo Pilastresi alle ore 12.00 circa dove sono previste attività ricreative, tra cui la visita guidata all’impianto idrovoro.

All’arrivo a tutti i partecipanti saranno offerto il ristoro e dei gadget e sarà estratta una lotteria gratuita con numerosi premi.

In collaborazione con i Consorzi di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po e Pianura di Ferrara.

In caso di maltempo tutti gli eventi saranno rinviati alla domenica successiva.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con EDILAND di Finale Emilia. Referente sig. Pinotti Guglielmo Luigi (Cell. 335.6213182 -info@ediland.com).

La partecipazione è completamente gratuita e libera.

Alle ore 9.00 GARA DI PESCA per bambini in collaborazione con Fipsas.

Alle ore 12.00 SPETTACOLO DI CORNAMUSE in collaborazione con IUPA.

Tutto il giorno: esposizione di opere del Maestro Gabriele Bianchi a Pilastresi.

Inoltre: 4° raduno Un Po’ di Vespa e 3° raduno di auto d’epoca.

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

IMPIANTI APERTI PER VISITE GUIDATE

Alla scoperta delle cattedrali dell’acqua, alcuni dei maestosi impianti idrovori gestiti dal Consorzio della Bonifica Burana.

IMPIANTO IDROVORO BONDENO-PALATA , Via Dazio 147, Bondeno con esposizione della Mostra dedicata a Leonardo da Vinci. Apertura ore 14.30/18.30.

, Via Dazio 147, Bondeno con esposizione della Mostra dedicata a Leonardo da Vinci. Apertura ore 14.30/18.30. IMPIANTO IDROVORO S. BIANCA , Via Serragliolo 272, loc.S.Bianca di Bondeno, con esposizione della Mostra AQUAE. Apertura ore 14.30/18.30.

, Via Serragliolo 272, loc.S.Bianca di Bondeno, con esposizione della Mostra AQUAE. Apertura ore 14.30/18.30. IMPIANTO SABBIONCELLO , Via Sabbioncello 10, Quingentole, nell’ambito di “Per Corti e Cascine”.

, Via Sabbioncello 10, Quingentole, nell’ambito di “Per Corti e Cascine”. Apertura ore 9.00/18.30.

IMPIANTO PILASTRESI, Via Anime Condotti 391, Stellata di Bondeno, aperto tutto il giorno nell’ambito dell’evento Straburana, con esposizione della Mostra delle opere di Gabriele Bianchi. Apertura ore 9.00/18.30.

