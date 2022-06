Biblioteca Mirandola, Gd Bassa: “Promesse non mantenute, disagi per studenti e fruitori”

“Negli scorsi mesi, insieme al Partito Democratico di Mirandola, abbiamo sollecitato con tutte le azioni a nostra disposizione l’Amministrazione di Mirandola affinché durante le operazioni di trasloco, iniziate dallo scorso primo giugno, della Biblioteca dall’attuale sede di via 29 maggio a quella di Piazza Garibaldi venisse scongiurata la sospensione dei servizi bibliotecari.

Allora, dopo diverse settimane di silenzi al quanto preoccupanti, l’Amministrazione di Mirandola ci rispose prendendosi l’impegno nei confronti della propria comunità di garantire la continuità dei servizi e assicurando che il termine dei lavori per la nuova biblioteca era previsto per l’autunno.

In queste settimane, abbiamo atteso speranzosi che quelle promesse fatte venissero mantenute: ma purtroppo quello che temevamo è avvenuto.

Non abbiamo nemmeno fatto in tempo ad arrivare al 1° giugno che l’amministrazione si è trovata costretta a sospendere il servizio la scorsa settimana da mercoledì scorso fino a domenica e alla sua riapertura la sorpresa se la sono ritrovata le studentesse e gli studenti con pochi tavoli adibiti allo studio e un’offerta oraria ridotta: non proprio quello che chiedevamo quando parlavamo di “soluzione ponte”.

Inoltre, come era già facilmente prevedibile a marzo, il probabile slittamento del completamento dei lavori per la nuova biblioteca rispetto a quanto preventivato è diventata qualcosa di più di una semplice ipotesi. Così, oggi il comune capodistretto della Bassa Modenese con oltre 23mila abitanti si ritroverà con il servizio bibliotecario in questa situazione per chissà quanti altri mesi recando forte disagio alle studentesse, agli studenti e ai fruitori.

A poche settimane dal ricordo del decimo anniversario dal sisma 2012, viene spontaneo prendere atto delle differenze sostanziali tra chi pose come priorità da cui ripartire le scuole e il futuro delle giovani generazioni non facendo perdere neanche un’ora di scuola e chi invece oggi ha decisamente altre priorità”.