Capriolo rischia di annegare: salvo grazie a un pensionato e ai volontari del “Pettirosso”

Ancora un capriolo finito nel canale che rischiava di annegare se non non fosse stato notato da un pensionato che, prontamente, ha avvisato i volontari del Centro il Pettirosso.

Si tratta, purtroppo, di circostanze già note ai volontari e anche agli agricoltori della zona che cercano di fare la loro parte per salvare gli sfortunati animali: quest’anno infatti, come segnala Il Pettirosso, è già il terzo capriolo che rischia di annegare.

Dopo averli recuperati i volontari portano gli animali in osservazione al Centro e, successivamente, vengono rilasciati.

“Chiediamo alle bonifiche che si possa intervenire perché non sono solo i caprioli ad annegare- una volta sfiniti perché non riescono a salire gli argini cementati- ma anche animali domestici e il rischio è anche per le persone o bambini- spiegano i volontari de Il Pettirosso.

Intanto il Pettirosso dall’inizio dell’anno ha già recuperato quasi 2000 animali: e siamo appena all’inizio della stagione più intensa.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017