Col furgone cade giù dal ponte di Camposanto, 22enne salvo per miracolo

Col furgone cade giù dal ponte di Camposanto sul fiume Panaro, salvo per miracolo. E’ successo sabato pomeriggio, quando il furgone condotto da un 22enne della zona è uscito fuori strada proprio mentre scendeva dal ponte che supera il fiume.

Il mezzo è caduto da un’altezza di oltre 6 metri, ribaltandosi più volete fino a finire con le ruote a terra nella strada sottostante.

Il ragazzo ha perso il controllo del furgone, ha ricevuto diversi traumi nella caduta ma è sempre stato cosciente. E’ stato trasportato dal 118 all’ospedale Baggiovara per i controlli del caso, e non è in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia locale Area Nord.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017