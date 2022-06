“Cultura giovane”: presentato il nuovo programma di Radio Carpi Nuova

CARPI- Felicia Kingsley, autrice della Newton Compton Editori da oltre mezzo milione di copie, i Cactus, band partecipante ad Area Sanremo, Mirko Cazzato, team leader del movimento antibullismo “MaBasta” e nella top 10 del premio internazionale per il miglior studente del mondo Global Student Prize, Giulia Pession, vincitrice delle Olimpiadi Internazionali di Filosofia, Sammy Basso, personaggio pubblico, autore e ricercatore e Lorenzo Micheli, fino al 2016 lavoratore all’Ufficio di Gabinetto del MIUR, coordinatore di Next Rieti e conduttore radiofonico. Sono questi i sei protagonisti di “Cultura Giovane”: il nuovo programma di Radio Carpi Nuova curato e condotto da Francesco Natale e presentato sabato 11 giugno.

Nell’occasione sono stati anche rivelati i dati degli ascolti di Radio Carpi Nuova : oltre 16mila riproduzioni su YouTube e 56mila sulle piattaforme di podcasting. Per un totale di 72mila riproduzioni complessive.

Ospite della conferenza stampa Maurizio Abbate, presidente Nazionale di ENAC (Ente Nazionale Attività Culturali) che si è complimentato per i dati degli ascolti di Radio Carpi Nuova e si è detto felice del fatto che un programma culturale sia stato realizzato da dei giovani.

Non è stato invece presente l’assessore alla Cultura Davide Dalle Ave che, però, ha comunque lasciato delle dichiarazioni scritte che Francesco Natale ha letto durante la presentazione: “Ritengo sempre importanti eventi come quelli da voi organizzati, che si propongono di valorizzare la cultura del territorio e in particolare la cultura che vede protagonista le giovani generazioni. In particolare in questo momento storico, dove tutti siamo impegnati ad uscire nei migliori dei modi da due anni difficilissimi segnati dal Covid-19, la promozione dell’arte e delle esperienze giovanili segna un punto decisivo per rafforzare la società attraverso momenti di riflessione condivisa, e per pensare tutti insieme ad un futuro solido e ricco di opportunità a partire, appunto, dai più giovani”.

Francesco Natale ha quindi presentato il format del programma che prevede puntate di durata non superiore al quarto d’ora in cui Natale intervista ospiti under 35 provenienti dal panorama culturale italiano.

“È un programma volto a sfatare il mito che vede i giovani come persone che non si interessano di cultura- ha dichiarato Natale- Cultura giovane è un programma fatto dai giovani per i giovani, ma dedicato anche gli adulti”.