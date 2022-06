Ecco dove e come fare domanda per avere i contributi per i centri estivi

MIRANDOLA, SAN FELICE, FINALE EMILIA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, MEDOLLA, CAMPOSANTO E CAVEZZO – Ecco dove e come fare domanda per avere i contributi per i centri estivi.

Nel sito dell’Ucman è stato pubblicato l’Avviso per la formazione di una graduatoria distrettuale per l’assegnazione di contributi per la frequenza dei figli ai centri estivi 2022 di bambini/e e ragazzi/e al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro

Le famiglie potranno presentare domanda per l’ammissione al contributo regionale dal 30 maggio al 1 luglio 2022 A chi si rivolge Alle famiglie di bambini e ragazzi da 3 a 13 anni (nati dall’01/01/2009 ed entro il 31/12/2019), frequentanti le scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado con attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni pari o inferiore a 28 mila euro Alle famiglie di bambini e ragazzi da 3 a 17 anni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 (nati dall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019), frequentanti le scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo e di secondo grado, indipendentemente dall’ISEE. Accedere al servizio Come si fa Presentare la domanda di contributo unicamente online tramite identità digitale. Clicca qui per accedere al sito dove fare domanda, ricorda che serve

