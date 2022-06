Esplode cisterna all’Inalca di Castelvetro

CASTELVETRO- Intorno alle 14 di mercoledì 29 giugno 2022 la cisterna di un autospurgo è esplosa- probabilmente a causa di una miscelazione dei vari liquidi contenuti al suo interno- allo stabilimento dell’azienda di lavorazione carni Inalca: in via per Spilamerto, a Settecani di Castelnuovo

Dalle prime informazioni la cisterna avrebbe avuto un cedimento con l’espulsione della culatta che, nel saltare in aria ha danneggiato una tettoria, una parete adiacente e un vicino camion frigo.

Intervenute sul posto- intorno alle 14.30- diverse squadre dei vigili del fuoco, munite di autoscale, che hanno messo in sicurezza l’area effettuando dei rilievi all’interno della cisterna, per scongiurare la presenza di sostanze tossiche.

All’arrivo dei soccorsi non vi erano feriti sul posto, ma due operai sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari: senza gravi conseguenze.

