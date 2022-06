Insediamenti abusivi in città: controlli straordinari di polizia di Stato e polizia locale

MODENA- Un nuovo servizio straordinario, lunedì 13 giugno, è stato effettuato a Modena per il controllo di alcune aree adibite a parcheggi: nelle quali era stata segnalata la presenza di insediamenti abusivi.

Il servizio è stato svolto dalla squadra volante unitamente a pattuglie della polizia locale: con il rinforzo del Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato.

Sono state effettuate dapprima verifiche presso il parcheggio del centro commerciale di via Divisione Acqui, dove sono stati controllati alcuni camper, roulotte, autovetture e le persone presenti: senza riscontrare particolari irregolarità.

Al termine dei controlli, non essendo autorizzata la sosta prolungata, sono stati allontanati.

I controlli si sono poi spostati in un altro parcheggio, in via Emilia Ovest all’altezza di via Virgilio, dove è stata riscontrata la presenza di altre roulotte e veicoli. All’esito dei controlli, la polizia locale ha elevato tre sanzioni per la violazione di cui all’articolo 50 del Regolamento di Polizia Urbana (Divieto di campeggio libero): con contestuale ripristino dell’area pubblica e conseguente allontanamento dal territorio comunale.