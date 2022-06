Lega Carpi: Giulio Bonzanini confermato segretario locale

CARPI- Mercoledì 15 giugno si è svolto il congresso della Sezione della Lega Carpi per il rinnovo della carica di segretario. E’ stato eletto Giulio Bonzanini, già capogruppo in Consiglio comunale e di Unione delle Terre d’Argine, che conferma il proprio ruolo di referente locale anche per i Comuni di Soliera, Novi e Campogalliano di questi ultimi anni.

Ad affiancare Bonzanini ci saranno i quattro membri del nuovo Consiglio direttivo composto da Claudio Pedretti, Claudia De Minico, Paolo Vincenzi e Luigi Gilioli.

“Ringrazio di cuore Giulio per l’impegno profuso in questi anni nella Sezione di Carpi. Una preziosa attività che viene riconosciuta con una conferma che lo vedrà impegnato nel Direttivo provinciale, così come già avviene anche nel gruppo giovanile modenese”- ha commentato il referente provinciale Davide Romani.

A margine dell’elezione, Bonzanini aggiunge: “Un sentito ringraziamento a Davide Romani per la fiducia e il sostegno che continueranno a trovare una sincera e proficua collaborazione per tutte le sfide che il nostro territorio si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Lo stesso pensiero va a quel gruppo locale che, con grande motivazione e tenacia, rappresenta le fondamenta della Lega sul nostro territorio. Una Sezione di cui ho avuto il piacere e l’onore di fare parte, anche grazie a persone ed esponenti come Stefano Bargi e Guglielmo Golinelli.”

“La Lega – prosegue Bonzanini – c’è e ci sarà sempre come alternativa costruttiva e propositiva a un PD ormai autoreferenziale e lontano dalle esigenze della nostra comunità. Saremo costantemente al fianco di tutti quei cittadini e lavoratori che auspicano un cambiamento per la nostra città e di cui vogliamo diventare un punto di riferimento per i prossimi anni, dentro e fuori dal Consiglio comunale”.