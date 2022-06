migliorare la messa in sicurezza del Secchia e del Panaro, FdI chiede più fondi

Aumentare le risorse per il lavori di messa in sicurezza dei fiumi Secchia e Panaro, in provincia di Modena.

La proposta è contenuta in un progetto di legge di Fratelli d’Italia che ha fra le sue finalità le modalità di esecuzione di interventi di carattere preventivo, al fine di garantire una corretta pulizia delle aree e di ristabilire l’assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali, tenendo conto della traiettoria evolutiva storica degli alvei. Gli interventi autorizzati sono quelli di manutenzione idraulica straordinaria e, soprattutto, preventiva.

Al fine di ottimizzare gli interventi sul territorio, il progetto di legge prevede che vengano coordinati gli interventi coi vari Enti competenti in materia di Difesa del suolo e di Gestione delle opere.

“È indispensabile affrontare queste situazioni con strategie politiche rivolte maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all’adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo e soprattutto dei corsi d’acqua, che siano in grado di mantenere in uno stato di reale sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico e di esondazione”, spiega Fdi, ricordando come “l’area del modenese, a causa delle sue caratteristiche geografiche, geologiche, insediative, produttive e infrastrutturali, è un territorio soggetto a forte rischio ambientale, che lo rende molto vulnerabile. Il territorio è attraversato da due fiumi, Secchia e Panaro, aventi arginature che in fase di piena fanno scorrere le superfici delle proprie acque a una quota di 10-12 metri più alta rispetto ai paesi che lambiscono”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017