Mirandola. In arrivo la seconda edizione del “Fiat 500 e Abarth day”

MIRANDOLA- Domenica 24 luglio in piazza Costituente a Mirandola si svolgerà, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mirandola, la seconda edizione del “Fiat 500 e Abarth day Mirandola”: il raduno dedicato alle Fiat 500 storiche / Moderne e Abarth, organizzato dal Lancia Thema Club International con il supporto della D&G Motors- concessionaria ufficiale di zona per i Marchi Fiat e Abarth- e la partecipazione di svariate delegazioni di Club di Modello provenienti dal centro Nord Italia.

Il programma prevede il ritrovo in piazza costituente dalle 8.30 alle 9.30 e l’esposizione delle vetture fino alle 11: quando il gruppo si muoverà alla volta di Modena, dove sfilerà per il centro. Il corteo si recherà poi a Nonantola dove le auto faranno sosta all’interno della fiera cittadina per la visita della mostra sul 40° di Gilles Villeneuve alle cantine Giacobazzi.

Alle 13.30 la ripartenza da Nonantola e il ritorno in piazza Costituente a Mirandola dove le auto resteranno in esposizione fino alle 16.30: quando ripartiranno, per la tappa finale, alla volta di Mantova.

Per tutta la giornata in piazza Costituente la concessionaria D&G Motors Mirandola esporrà tutte le novità della gamma Abarth e Fiat 500 con i nuovi modelli totalmente elettrici con possibilità di test drive e i vari meccanici, carrozzieri e preparatori esporranno i loro gioielli su base 500 e Abarth moderne.

Sono invitati a partecipare tutti i possessori di Fiat 500 Storiche, Moderne, e derivate Abarth