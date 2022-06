Nuoto, oro per Gregorio Paltrinieri nella 10 km ai Mondiali di Budapest

Seconda medaglia d’oro, quarta in totale, per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto attualmente in corso a Budapest. L’atleta carpigiano, infatti, dopo aver dominato i 1500 metri stile libero, conquistato un bronzo nella staffetta in piscina e ottenuto un argento nella 5 km in acque libere, vince la 10 km in acque libere davanti al compagno di squadra Acerenza, che conquista, così, l’argento.

