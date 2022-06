Pallavolo, è ufficiale: la Stadium Mirandola parteciperà alla prossima Serie A3

di Simone Guandalini

MIRANDOLA – Ora è ufficiale: la Stadium Mirandola, dopo la storica promozione conquistata sul campo, parteciperà alla prossima Serie A3 di pallavolo. A comunicare l’importante notizia per lo sport mirandolese è il presidente della Stadium, Fabrizio Silvestri, in una conferenza stampa trasmessa in diretta da Radio Pico:

“Ci abbiamo pensato, abbiamo riflettuto e considerato diversi aspetti della questione, ma poi abbiamo deciso di accettare la sfida della Serie A3. Ho la pelle d’oca mentre lo dico, non mi sarei mai aspettato di fare un annuncio del genere”.

Dopo questa decisione, rimangono, però, tanti nodi da sciogliere, tra i quali quello economico, quello relativo al cambio di denominazione della società e quello relativo all’adeguamento delle strutture (in particolare del Palazzetto dello Sport di Mirandola) alle esigenze del nuovo campionato:

“Per quanto riguarda l’aspetto economico – continua il presidente Silvestri – ringrazio in primo luogo gli sponsor che ci hanno accompagnato negli ultimi anni, molti dei quali ci hanno già preannunciato il loro sostegno anche in futuro. Nelle ultime settimane, poi, abbiamo visto tanto movimento da parte di possibili nuovi sponsor. Per partecipare alla Serie A3, dovremo poi trasformarci da A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. C’è, poi, il nodo impianti: per partecipare all’A3 abbiamo bisogno, tra le altre cose, di soddisfare il requisito di capienza minima e di installare l’impianto per il videocheck. Nei prossimi giorni, tecnici della lega verranno al Palazzetto dello Sport per valutare gli interventi necessari per ottenere l’omologazione”.

A proposito della questione adeguamento del Palazzetto, è intervenuto in conferenza stampa, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Mirandola, anche l’assessore allo Sport Roberto Lodi:

“Da parte dell’Amministrazione comunale c’è stato un responso positivo e un impegno forte dopo la decisione della Stadium di partecipare al prossimo campionato di Serie A3. Al di là dei complimenti scontati alla società, questo risultato simboleggia due vittorie: da una parte la promozione ottenuta sul campo, che è il suggello di una storia di 55 anni che vede la Stadium arrivare allo storico traguardo della Serie A; dall’altra, il fatto, di essere riusciti a garantire la possibilità di partecipare effettivamente al campionato di Serie A3. Questa società è stata capace di raggiungere questi risultati con atleti del territorio e costi limitati. Personalmente, a nome anche del sindaco Greco e della Giunta, ho espresso congratulazioni e orgoglio per una società che darà lustro non solo allo sport, ma a tutta la città di Mirandola. Non bisogna avere paura di volare e di affrontare anche sfide più difficili. Per quanto riguarda l’adeguamento delle strutture, l’Amministrazione si è attivata; ci sono carenze nel Palazzetto a cui cercheremo di supplire”.

Presente in conferenza stampa anche Francesco “Pupo” Dall’Olio, storico nome della pallavolo modenese, ora allenatore della Stadium Mirandola, che annuncia che il nucleo della squadra che ha ottenuto la promozione in A3 verrà confermato anche per la prossima stagione, con qualche innesto per alzare l’asticella rispetto al campionato appena concluso:

“Ora l’asticella si alza. Toccherà a noi dello staff e alla dirigenza cercare di fare in modo che questa squadra, che quest’anno ha ottenuto la promozione e che rimarrà come nucleo fondante, faccia la sua figura anche in Serie A3, cercando di mantenere la categoria, eventualmente con qualche ritocco oculato all’organico. Gli inserimenti di nuovi giocatori dovranno essere valutati molto bene. I ragazzi hanno vissuto la promozione quasi con sorpresa: non abbiamo pensato alle possibilità di essere promossi, ma abbiamo solamente cercato di esprimere la nostra miglior pallavolo e ci siamo riusciti. Credo che sia stato fatto un salto di qualità anche dal punto di vista mentale e non solo tecnico. Anche nella nuova categoria, la squadra sarà composta quasi interamente da ragazzi di Mirandola e dintorni, con l’obiettivo di rappresentare la mirandolesità”.

