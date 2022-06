Reddito di cittadinanza, nel modenese oltre 80 truffe: 473mila euro indebitamente percepiti

MODENA – Nel modenese, oltre 80 persone (82 per la precisione) hanno percepito in maniera illegittima il reddito di cittadinanza. E’ quanto emerge dal bilancio sulle attività del 2021 e dei primi mesi del 2022 della Guardia di Finanza modenese, presentato in occasione del 248esimo anniversario della fondazione delle fiamme gialle, celebrato ieri, 23 giugno, alla caserma “Vaccari”.

Nel dettaglio, le 82 persone in questione, scoperte dalla Guardia di Finanza, beneficiavano del reddito di cittadinanza pur non avendone diritto, per un totale di 473mila euro indebitamente percepiti. Tra gli altri dati emersi dal bilancio dell’attività della Guardia di Finanza, poi, 37 persone sono state denunciate per reati contro la pubblica amministrazione e corruzione, mentre sono stati scoperti 36 evasori totali e 110 persone sono finite nei guai per reati fallimentari. 56 datori di lavoro, infine, hanno impiegato 196 lavoratori “in nero” o irregolari, sottraendo alle imposte oltre 100 milioni di euro.

