Salute e sicurezza sul lavoro: se ne parla il 29 giugno al seminario Unimore

MODENA- Il “decreto fiscale” (decreto-legge 21 ottobre 2021, numero 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, numero 215) ha previsto importanti innovazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sottolineando l’urgenza di un miglioramento della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dall’implementazione delle attività formative e di addestramento, della riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, dell’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, nonché del rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

Il seminario, promosso dall’Osservatorio su Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Fondazione Marco Biagi e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi, sarà occasione di approfondimento e confronto tra docenti ed esperti/e del tema. “A partire, dunque, dal “decreto fiscale”, il seminario intende fare il punto – commenta il professore Roberto Pinardi, docente di Unimore e coordinatore dell’Osservatorio Salute e Sicurezza della Fondazione Marco Biagi-sul reale rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, saggiando anche il termometro dell’evoluzione della funzione prevenzionale sul territorio e delle ricadute in campo ispettivo”. L’iniziativa è stata accreditata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena ai fini della formazione continua ed è valida per l’aggiornamento di A/RSPP. Il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito della Fondazione Marco Biagi.

