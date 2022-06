San Felice. Rinviata l’iniziativa “Celo, non mi manca! Racconti sul mondo delle figurine”

SAN FELICE- È stata rinviata a data da destinarsi l’iniziativa “Celo, non mi manca! Racconti sul mondo delle figurine”, prevista per giovedì 30 giugno a San Felice sul Panaro in piazza Matteotti e organizzata da assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con Pro Loco.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017