San Felice. Scontro auto-bicicletta: 70enne in gravi condizioni

SAN FELICE- Nella mattinata di giovedì 30 giugno, intorno alle 10, si è verificato un incidente stradale a San Felice: all’intersezione tra via Estensi e via del Convento. A scontrarsi un’auto e una bicicletta. Nonostante la velocità di marcia contenuta di entrambi la ciclista – una donna 70enne del posto- è caduta rovinosamente a terra. Da chiarire la dinamica esatta, ancora in accertamento se l’auto abbia effettivamente toccato la bici oppure no.

E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare la donna all’ospedale Maggiore di Bologna: dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

Sul posto gli agenti della polizia locale Area nord

