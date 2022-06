Soliera. Il dirigente dell’azienda Chimar allo show televisivo “Boss in incognito”

SOLIERA- E’ entrato nell’azienda della quale è dirigente- la Chimar di Soliera– sotto mentite spoglie e, grazie a un sapiente travestimento, ha lavorato per una settimana al fianco degli operai del comparto produttivo.

Il dirigente Marco Arletti, grazie allo show televisivo “Boss in incognito”- in onda su Rai2 e condotto da Max Giusti- si è trasformato per 5 giorni in Federico: un uomo che ha perso il lavoro a causa del Covid, con il desiderio e la necessità di trovarne uno nuovo.

Un’esperienza più che positiva stando al racconto che Arletti ha fatto sulla sua pagina Facebook: “Ho deciso di provare Boss in incognito dopo averci pensato a lungo: ero indeciso e dubbioso non mi vedevo adatto ad un esperienza di questo tipo. Alla fine ho accettato e devo dire che sono state giornante divertenti e di grandi emozioni- ha scritto Arletti- Ho incontrato e conosciuto più profondamente alcune persone che lavorano in Chimar. Scoprendo da un lato la loro storia di vita, le loro paure e preoccupazioni e dall’altro la loro professionalità e il loro grande attaccamento all’azienda”.

“Il conoscere e approfondire le storie delle persone mi ha emozionato, a volte commosso e a volte fatto sorridere ma soprattutto mi ha fatto sentire ancora più forte il senso di responsabilità che dobbiamo avere verso le persone che sono parte della nostra squadra”- ha concluso il drigente.

La puntata andrà in onda martedì 14 giugno, alle 21.20, su Rai2.

