Springsteen a Ferrara: l’ex sindaco di Finale Emilia Ferioli coordina la task force

FERRARA- Si è insediata martedì 14 giugno la task force comunale, a Ferrara, che sovrintenderà alle operazioni territoriali di organizzazione del prossimo concerto di Bruce Springsteen: già ufficializzato per il 18 maggio 2023 (sarà la prima tappa italiana del prossimo tour del Boss).

In apertura di lavori il primo cittadino ferrarese ha presentato Fernando Ferioli, da lui incaricato come event project manager. Ferioli, già sindaco di Finale Emilia dal 2011 al 2016 ed ex assessore nello stesso Comune, ha vissuto il terremoto del 2012 e gestito, a livello territoriale, la fase di emergenza e ricostruzione. Ha manifestato la propria “piena disponibilità al confronto e al dialogo” e si è detto “pronto a dare il mio contributo per un grande obiettivo comune: per Ferrara, per il suo territorio, per le province limitrofe, e oltre”.

Nel corso del primo incontro martedì 14 giugno, inoltre, è stata definita la prima roadmap dei lavori con l’obiettivo di arrivare, entro l’estate, alla definizione – settore per settore – dei macro-aspetti logistici e organizzativi.

Tra i temi affrontati: parcheggi a servizio dell’area, servizio navette, previsione delle uscite autostradali e studio della viabilità, supporto alla persone con disabilità, info point, geolocalizzazione arrivi, posizionamenti, media, palco, definizione dei processi di sostenibilità, punti medici avanzati.

Il sindaco Fabbri ha precisato che “ad oggi il concerto di Bruce Springsteen non ha previsto costi per le casse comunali e che la scelta dell’area è stata effettuata per la sua unicità, sotto i profili ambientale e storico, profili che sono e saranno tutelati e valorizzati da grandi professionalità in campo”. Il prossimo passaggio, nell’ambito della roadmap definita, prevede il coinvolgimento delle associazioni.