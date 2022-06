Tra le erbacce spunta una piantagione di marijuana: due 30enni nei guai a Poggio Rusco

POGGIO RUSCO- Una piantagione di marijuana occultata tra le erbacce di un campo a Quattrocase: frazione di Poggio Rusco. E’ quanto hanno rinvenuto- dietro alcune segnalazioni dei residenti- i carabinieri di Poggio Rusco.

I militari si sono appostati nei dintorni del terreno e, poco dopo, hanno notato la presenza di due uomini muniti di annaffiatoi, concime e attrezzatura da giardinaggio: che si sono messi scupolosamente all’opera sull’improvvisata piantagione di marijuana. A quel punto le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire beccando i due- di circa trentanni- in flagranza di reato.

I giovani sono stati quindi denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura per consumo di droghe.

Niente arresto per i due “giardinieri”: le piantine sono risultate in crescita, quindi non ancora pronte per la produzione del principio attivo della marijuana.

