Truffa sui contributi post-terremoto: sequestrato complesso immobiliare da 1,6 milioni di euro

MODENA – Sequestrato, da parte della Guardia di Finanza di Bologna, un complesso immobiliare del valore di 1,6 milioni di euro. Il complesso è di proprietà di un 73enne che risiede nel modenese, ritenuto autore di una truffa sui contributi post-terremoto del 2012. Le indagini – spiega la Procura di Modena – hanno permesso di scoprire “l’espediente fraudolento” con cui, secondo gli inquirenti, “l’indagato, con la compiacenza di altre due persone residenti in provincia di Bologna, tra cui un professionista (a loro volta indagati)”, avrebbe ottenuto in maniera non lecita i contributi. In particolare, l’uomo avrebbe ottenuto, senza averne diritto, 1,6 milioni di euro di contributi da parte della Regione per un’abitazione e un altro immobile che non sarebbero stati danneggiati dal terremoto del 2012, ma sarebbero stati già in precedenza “fatiscenti e inutilizzati”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017