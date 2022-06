Vaiolo delle scimmie, primo caso anche a Modena: 21enne in isolamento

MODENA – Dopo la prima positività in Emilia-Romagna, è stato identificato anche a Modena il primo caso di Monkeypox (il vaiolo delle scimmie). Si tratta – rende noto l’Azienda USL di Modena attraverso una nota stampa – di un cittadino 21enne italiano residente in provincia di Modena, che si è presentato due giorni fa, mercoledì pomeriggio, al Policlinico di Modena. L’uomo è tornato da un viaggio dalle isole Canarie due settimane fa; con ogni probabilità è lì che è stato contagiato, spiega l’Ausl. Il giovane è stato sottoposto al tampone previsto in questi casi (si analizza un campione del liquido contenuto in una vescicola).

Il test virologico effettuato dal CRREM, laboratorio di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, ha confermato l’ipotesi clinica. Il paziente è risultato positivo al MPXV, il Monkeypox virus (vaiolo delle scimmie): si tratta del primo caso a Modena. Il 21enne è attualmente in isolamento a domicilio ed è in buone condizioni di salute.

“Alla conferma della positività è subito scattata l’indagine epidemiologica per individuare eventuali contatti a rischio e adottare tutte le misure preventive previste in questi casi”, dichiara il direttore del Dipartimento di Salute Pubblica dell’Azienda USL di Modena, Davide Ferrari.

