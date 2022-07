Bonus psicologo, al via le domande

Bonus psicologo, al via le domande. Da oggi, lunedì 25 luglio si può presentare domanda telematica all’INPS per l’edizione 2022 del Bonus Psicologo, il contributo fino a 600 euro da utilizzare presso psicologi iscritti all’Albo.

Si può fare domanda con un ISEE fino a 50mila euro. Oltre al reddito si tiene conto anche dell’ordine di arrivo delle richieste. Il plafond disponibile è di 10 milioni di euro per il 2022.

La domanda (per sé stesso o per un minore, autocertificando i requisiti richiesti) si presenta online tramite il servizio INPS denominato “Contributo sessioni psicoterapia”, attivata nel corso della giornata di lunedì 25 luglio, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Si accede tramite:

portale web dell’Inps con SPID di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 e Carta Nazionale dei servizi (CNS);

Contact Center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

