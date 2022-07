Camposanto. In piazza Gramsci “si torna in classe” con il prof Enrico Galiani

CAMPOSANTO- Sabato 9 luglio, alle ore 21:00, appuntamento in piazza Gramsci- a Camposanto- con il professore Enrico Galiano e il suo “Eppure studiamo felici”: un viaggio speciale tra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni di storia, letteratura e grammatica. Per portare la scuola fuori da scuola, con l’idea che possa essere ancora un luogo di bellezza. Con musiche a cura di Pablo Perissinotto.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca comunale e dal Comune di Camposanto e la partecipazione della libreria “Tra le note” di Camposanto dove saranno disponibili, per chi lo desidera, i libri del prof più amato d’Italia che potranno poi essere autografati dal lettore. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere alla biblioteca di Camposanto all’indirizzo mail: info@comune.camposanto.mo.it

