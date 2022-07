Carpi, cadono dal tetto mentre sono al lavoro: feriti tre operai

CARPI – Nella mattinata di ieri, lunedì 4 luglio, a Cibeno di Carpi, tre giovani operai (due 29enni e un 19enne) sono precipitati dal tetto sul quale erano al lavoro, cadendo all’interno dell’officina Pneus. L’operaio 19enne si trova all’ospedale di Carpi con lievi ferite; uno dei due 29enni non ha fortunatamente riportato particolari traumi, mentre il terzo operaio, anch’esso 29enne, si trova all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, con numerose contusioni gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I tre operai, in base alle prime ricostruzioni dell’accaduto, stavano lavorando sul condizionatore che serve una ditta adiacente all’officina Pneus al momento della caduta.

