Carpi. Focolaio in chirurgia al Ramazzini, Ausl: “La regolare attività riprenderà a breve”

CARPI- “Riprenderà a breve la regolare attività chirurgica programmata presso l’ospedale Ramazzini di Carpi, ridotta per alcune discipline a partire da venerdì 1 luglio a seguito del riscontro, grazie ai piani di screening aziendali, di alcune positività al Covid tra i ricoverati”- è stata la stessa Ausl a comunicarlo dopo la sospensione dell’attività chirurgica programmata a causa della positività di alucini pazienti e operatori sanitari.

“In particolare – ha spiegato l’Ausl – a partire da venerdì 24 giugno sono emerse progressivamente 15 positività tra i pazienti, tutti i ricoverati con tampone negativo all’ingresso nel reparto. Per massima precauzione, la direzione sanitaria del Ramazzini in accordo con la sorveglianza sanitaria aziendale ha predisposto un piano straordinario di tampone agli operatori sanitari dell’area chirurgica, riscontrando 7 positività. Sia gli operatori che i pazienti positivi sono in buone condizioni, per la stragrande maggioranza asintomatici per il covid. La concomitanza con alcuni operatori in ferie e altri in malattia diversa dal covid ha fatto propendere per la riduzione cautelativa dell’attività chirurgica che riprenderà a breve”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017