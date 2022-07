Covid, nell’ultima settimana continua l’aumento di nuovi casi e ricoveri quotidiani

Sempre in aumento i dati relativi a nuovi casi, percentuale di positività e persone esaminate. In netto rialzo anche i ricoveri quotidiani: sono 144 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 4 luglio, negli ospedali modenesi. E’ quanto emerge dal consueto bollettino settimanale diramato da Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

ANDAMENTO GENERALE

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 4 luglio, per la provincia di Modena è di 246.037 (erano 240.317 lo scorso 27 giugno). Al 4 luglio, in provincia di Modena, sono accertati 7.269 (erano 4.510 il 27 giugno, +61%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 4 luglio sono 144 (erano 104 il 27 giugno, +38%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 74 pazienti covid positivi in AOU, 14 all’Ospedale di Sassuolo e 56 negli ospedali a gestione Ausl.

Riorganizzazione della rete

Con la ripresa dei contagi e l’aumento dei ricoveri è stata rivista l’organizzazione della rete ospedaliera, con la riapertura di aree dedicate al covid in tutti gli Ospedali Ausl: alla Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Carpi, la cui attività dedicata al covid non si è mai interrotta, sono dunque stare riaperte aree covid a Pavullo, Vignola, Sassuolo, mentre a Mirandola la riattivazione è prevista per venerdì.

Persone in isolamento domiciliare

Al 4 luglio sono in isolamento 7.125 persone covid positive (erano 4.406 il 27 giugno, +62%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.

Vaccinazioni anti-Covid

Al 3 luglio sono state somministrate complessivamente 1.715.003 dosi di vaccino, di cui 599.178 prime dosi, 569.397 seconde dosi, 497.418 dosi addizionali e primi richiami (booster), 49.010 secondi richiami (second booster).

Alla luce dei dati si sottolinea la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

04/07/2022 27/06/2022 Comune di residenza/domicilio Positivi in isolamento domiciliare Positivi in isolamento domiciliare Bastiglia 25 23 Bomporto 106 78 Campogalliano 93 62 Camposanto 20 19 Carpi 767 529 Castelfranco E. 327 207 Castelnuovo R. 131 61 Castelvetro 93 69 Cavezzo 55 47 Concordia s/S 66 35 Fanano 17 11 Finale E. 143 105 Fiorano Modenese 215 130 Fiumalbo 1 0 Formigine 369 231 Frassinoro 8 4 Guiglia 36 21 Lama Mocogno 13 11 Maranello 175 103 Marano s/P 38 17 Medolla 57 44 Mirandola 252 145 Modena 2083 1265 Montecreto 9 8 Montefiorino 16 14 Montese 16 7 Nonantola 184 110 Novi di Modena 108 63 Palagano 24 10 Pavullo nel Frignano 111 74 Pievepelago 8 1 Polinago 14 12 Prignano s/S 29 17 Ravarino 66 51 Riolunato 4 4 San Cesario s/P 67 59 San Felice s/P 96 68 San Possidonio 30 19 San Prospero 72 35 Sassuolo 502 242 Savignano s/P 52 31 Serramazzoni 58 37 Sestola 18 3 Soliera 191 124 Spilamberto 131 64 Vignola 193 107 Zocca 25 19 Fuori Provincia 11 10 TOTALE 7125 4406

