Economia modenese in frenata, Papaleo (Cisl): “Conferma sostegni e rinnovo dei contratti di lavoro”

Ampliamento delle misure emergenziali, rinnovo dei contratti, sostegno all’ingresso di giovani e donne nel mercato del lavoro. Questa, in estrema sintesi, la ricetta della Cisl Emilia Centrale per sostenere l’economia modenese alla luce delle difficoltà evidenziate dal direttore del centro studi di Unioncamere Emilia-Romagna Guido Caselli che, ospite del consiglio generale del sindacato di palazzo Europa, ha illustrato andamento e prospettive della nostra economia.

Più preoccupante per la Cisl l’impennata inflazionistica causata dai forti rincari energetici, che colpisce sia le imprese (soprattutto quelle energivore, come le ceramiche), sia le famiglie.

«Il carrello della spesa, anche a causa degli effetti speculativi, sta impattando pesantemente soprattutto sulle famiglie a basso reddito – sottolinea Papaleo – Poiché temiamo che in autunno la situazione possa aggravarsi, chiediamo l’estensione delle misure emergenziali.

Allo stesso tempo servono riforme strutturali, a partire da quella del fisco che, intervenendo sull’Irpef, vada ad alleggerire i primi scaglioni.

Inoltre bisogna proseguire con i rinnovi contrattuali per restituire potere d’acquisto ai lavoratori; in caso contrario i consumi non ripartono e alcuni settori, come il commercio, faticano a tornare ai livelli pre-pandemia».