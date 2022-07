Era ricercato in ambito internazionale: arrestato dalla polizia stradale

MODENA- L’attività di controllo della polizia di Stato in ambito autostradale, soprattutto in questi giorni di esodo estivo, si estende anche al trasporto professionale di persone di lunga percorrenza.

Nella giornata di giovedì 30 giugno, infatti, un equipaggio della polizia stradale della Sottosezione di Modena Nord ha effettuato un controllo su un autobus internazionale.

Il controllo, esteso anche ai passeggeri, ha permesso di individuare tra essi un cittadino straniero che risultava ricercato in ambito internazionale in quanto destinatario di mandato di arresto europeo: emesso a seguito di sentenza definitiva per reati contro il patrimonio.

I successivi accertamenti dattiloscopici ne hanno confermato l’identità e l’uomo è stato arrestato e trasportato al carcere di Modena.