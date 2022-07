Guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti: controlli coordinati a Carpi

CARPI- Nella serata di venerdì 1 luglio, dalle ore 22, i carabinieri delle Compagnie di Carpi e Pavullo nel Frignano, hanno attuato una serie di controlli sulle principali arterie stradali dei territori: con lo scopo di prevenire le condotte di guida più pericolose per la sicurezza stradale.

Il servizio ha visto impegnate più pattuglie dell’Arma, supportate dalle Aliquote radiomobili delle due Compagnie: che hanno proceduto al controllo di oltre 50 persone e 20 veicoli.

In tale ambito, a Carpi e Pavullo nel Frignano, i carabinieri hanno fermato e denunciato alla Procura della Repubblica, per guida sotto l’influenza dell’alcool due persone, un 53enne e un 19enne: il primo risultato con tasso alcolico ben oltre il limite massimo consentito, il secondo per rifiuto di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. Per entrambi è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

Altresì, un 20enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 18 centimetri e di quasi 4 grammi di hashish; il giovane è stato deferito in stato di libertà per porto di strumenti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura di Modena in qualità di assuntore di stupefacenti.