Internet fuori uso nelle sedi provinciali: tecnici al lavoro per risolvere il problema

MODENA- Problema alla rete internet nella sede della Provincia di viale Barozzi a Modena, dove sono ubicati gli uffici tecnici e la polizia provinciale, che da alcuni giorni sono isolati a causa di problemi di connettività.

In attesa di predisporre soluzioni da parte del gestore della rete e del fornitore dei servizi telematici, sono state allestite postazioni temporanee nella sede centrale della Provincia in viale Martiri della Libertà, utilizzando uffici temporaneamente liberi per la turnazione del personale in ferie e la sala di consiglio: in cui sono state installate 18 postazioni di lavoro.

Per la Provincia si tratta di una soluzione temporanea in attesa della risoluzione del guasto, che ad oggi non è ancora stato risolto e che si protrae già da alcuni giorni.

I tecnici si scusano per eventuali ritardi nell’erogazione dei servizi ai cittadini, che tuttavia dovrebbero risolversi in breve tempo.