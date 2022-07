Lavare l’auto senza acqua dove e quando vuoi? Ecco come fare grazie all’app Clenda

FORMIGINE- Un’idea nata dalla snervante abitudine di trovare gli autolavaggi del modenese spesso affollati ma che, in tempi di emergenza idrica, si è rivelato un progetto vincente.

Tre giovani venticinquenni di Formigine- Davide Serafini Baraldi, Andrea Bellei e Cris Barone- hanno lanciato Clenda: l’applicazione che permette di prenotare un lavaggio a secco dell’auto: in ogni posto e a qualsiasi ora, una bella novità che arriva dagli Stati Uniti dove il lavaggio a secco è una pratica navigata.

Al momento Clenda è attiva a Formigine, Nonantola, Castelfranco Emilia e Modena città: ma l’idea della giovane startup è quella di allargarsi e, magari, coprire tuto lo stivale.

Come funziona

Uno dei tre giovani, Davide Serafini Baraldi, ha spiegato come funziona Clenda a Il Resto del Carlino: “Si spruzza il pulente sull’autovettura, la sporcizia sale in superficie e con il panno, nella fase finale, si va a rimuovere lo sporco. E il risultato è migliore del lavaggio con i rulli o con la lancia”. Senza considerare, soprattutto di questi tempi, il fondamentale risparmio sul piano ambientale: “Gli autolavaggi in media utilizzano 150 litri di acqua per ogni macchina, noi invece negli spruzzini mischiamo il detergente e una minima quantità d’acqua e i detergenti sono biodegradabili”.

