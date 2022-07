Maltempo sulla Bassa, raffiche di vento fino a 100 km/h e incendi nei campi secchi

LUNEDI 4 LUGLIO 2022 – La perturbazione annunciata dalla Protezione Civile è arrivata nella Bassa all’ora di cena portando raffiche di vento a 80-100 km all’ora, pioggia (non troppa) e gli incendi causati dai fulmini che hanno trovato terreno fertile nei campi secchi per la siccità.

Le situazioni più critiche, da questo punto di vista, sono state a Ponte Pioppa e a Finale Emilia. Qui i Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere i piccoli incendi scoppiati in vari punti della campagna, coi focolai trasportati dal vento anche lontano. Problemi con il fuoco anche in un fienile all’aperto a Novi, colpito anch’esso dai fulmini.

Spiegano i pompieri:

Il maltempo ha colpito la zona della provincia a nord della via Emilia. Prevalentemente danni causati dal forte vento con alberi abbattuti e coperture di fabbricati divelte. Una decina le squadre vigili del fuoco che stanno operando sul posto.

I fulmini hanno provocato anche alcuni principi d’incendio nei campi in buona parte spenti dalla pioggia, propagato invece un incendio di un campo a Finale Emilia e un deposito di fieno all’aperto a Novi di Modena. In entrambi squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnimento. Non ci risultano al momento persone infortunate.

Situazioni da segnalare anche nel resto della Bassa, dove il temporale ha provocato qualche breve black out a San Felice, Cavezzo e Mirandola. A San Felice in un edificio di nuova costruzione nella periferia della città divelto un elemento del tetto.

Da Cavezzo spiega la sindaca Lisa Luppi:

A seguito del violento temporale occorso, si segnalano diverse utenze nel comune, rimaste senza energia elettrica. A Disvetro è caduto un albero su una linea elettrica, i vigili e la Protezione civile si sta recando sul posto per verificare la situazione e chiamare i vigili del fuoco. Ho personalmente contattato Enel per segnalare le criticità e pare ci siano tre guasti, sui quali stanno intervenendo per effettuare il ripristino del servizio.

Problemi locali con la grandine, registrata a Camposanto e a San Prospero. Il vento forte ha fatto cadere alcuni alberi, si registrano un paio di casi tra Mirandola e Finale Emilia.

In ogni caso non si registrano feriti.

La perturbazione, se non ha portato tanta acqua nei campi assetati, ha almeno regalato un po’ di refrigerio: in pochi minuti si è passati da una temperatura di 36 gradi a 20 gradi.

Il punto da Finale Emilia

AGGIORNAMENTO MALTEMPO L’imprevisto temporale che si è abbattuto su Finale ha provocato diversi danni.

Per il momento registriamo: 3 alberi caduti in via Oberdan (si sta intervenendo per liberare la strada che al momento rimarrà chiusa fino al ripristino della sicurezza), un altro su via Bonacatti (dove la viabilità è già stata ripristinata) e un albero dello stadio di Massa Finalese è caduto dentro al parco del Comitato Carrobbio.

Diversi i danni ad automobili provocati dalle tegole che si sono staccate dai tetti delle abitazioni private a causa del forte vento.

In un campo appena trebbiato, a fianco della strada statale Correggio che da Reno Finalese a Reno Centese, è scoppiato un incendio probabilmente innescato da un fulmine. Le forze dell’ordine, protezione civile e vigili del fuoco sono operativi dai primi minuti dopo il registrarsi dei primi danni e stanno monitorando la situazione.

COSA E’ SUCCESSO NEL RESTO DELLA NOSTRA REGIONE

Violento nubifragio colpisce il piacentino. In corso la verifica dei danni.

Un violento nubifragio ha colpito nel tardo pomeriggio la provincia di Piacenza, spostandosi successivamente verso il Modenese.

La Protezione civile regionale e i Vigili del fuoco sono operativi nei territori attraversati dal maltempo per la verifica dei danni.

“Ci siamo subito attivati per monitorare la situazione e intervenire dove necessario, attività che proseguiremo nelle prossime ore”, afferma l’assessora regionale alla Protezione civile, Irene Priolo.

“Purtroppo- conclude Priolo- abbiamo appreso che una persona ha perso la vita a Besenzone, a causa del crollo di una parete di un cascinale”

Il temporale che ha colpito il piacentino si è formato dopo le ore 18.00, in Appennino, per poi spostarsi verso le 18.45 su Piacenza, con pioggia e grandine. Poi la cella temporalesca si è spostata verso est interessando Firenzuola, Fidenza, Fontanellato.

Presso l’ospedale di Fiorenzuola, sempre nel piacentino, il vento ha scardinato diverse lamiere di un controsoffitto, senza arrecare danni a persone. Sono in corso le verifiche del caso.

Per rimanere informati sull’evolversi del meteo https://t.me/AllertaMeteoEMR

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017