Manutenzione strade provinciali: partono i lavori a Soliera, Nonantola, Camposanto e Bomporto

SOLIERA- Partiranno lunedì 4 luglio sulla strada provinciale 1 Sorbarese a Soliera, i lavori di manutenzione sulle strade provinciali per un importo di due milioni e 730 mila euro che saranno utilizzati per interventi di ripristino stradale, sistemazione della segnaletica e manutenzione delle banchine.

Per consentire le lavorazioni è prevista l’istituzione di un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile regolato da movieri: attivo nelle ore diurne dalle 8.00 alle 18.00.

Gli interventi fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali che prevede un investimento complessivo di oltre quattro milioni e mezzo di euro sull’intera rete viaria.

Una volta terminato l’intervento sulla provinciale 1, che si concluderà entro mercoledì 6 luglio, il cantiere si sposterà lungo la tangenziale Nord di Carpi, sulla strada provinciale 468 di Correggio nel comune di San felice sul Panaro, sulla strada provinciale 5 di Cavezzo nel comune di Camposanto e sulla strada provinciale 2 nel comune di Bomporto.

I lavori prevedono la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati e sono stati aggiudicati al Cme Consorzio imprese edili. Mentre la realizzazione degli interventi sarà eseguita dalla ditta Zaniboni srl e dalla ditta Emiliana asfalti srl.

Inoltre sono previsti lavori anche sulla tangenziale Rabin a Modena, sulla strada provinciale 255 Nonantolana, sulla strada provinciale 14 a Nonantola e Castelfranco Emilia, sulla strada provinciale 15 a Formigine, sulla strada provinciale 16 di Castelnuovo, sulla strada provinciale 467 a Sassuolo e Fiorano modenese e sulla nuova pedemontana.

Per quanto riguarda l’area della Bassa modenese sono in programma lavori lungo la provinciale 2 nei comuni di Bomporto, Camposanto e Finale Emilia, lungo la strada provinciale 7 a Concordia e Mirandola, sulla strada provinciale 8 e sulla strada provinciale 10. Infine, sono previsti lavori sulle provinciali 12 e 13 nei comuni di Carpi e Campogalliano.

Per quanto riguarda i cantieri stradali da realizzare sulle strade ad alta percorrenza, come ad esempio la strada provinciale 255 Nonantolana o la tangenziale Rabin, è prevista la realizzazione dei lavori in fascia oraria notturna o comunque in modo tale da ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

La Provincia, dallo scorso anno, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri: con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione che passa da 1.026 a 928 chilometri.